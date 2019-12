Spotify Wrapped: Servicio de música online presenta las estadísticas anuales de sus usuarios

Como es usual a fin de año, Spotify hace un resumen general con lo más escuchado por los usuarios, pero también entrega las estadísticas a cada uno de ellos, en el sitio de su plataforma bautizado como "Wrapped".

Los clientes del servicio deben iniciar sesión en la aplicación, que les mostrará a través de distintos apartados las preferencias musicales que han tenido durante el último año. Y no solo eso, porque la aplicación en esta oportunidad también arroja detalles del comportamiento de los usuarios en la última década.

Entre los detalles que entrega el sitio está lo que escucharon durante las cuatro estaciones de este año, quiénes fueron sus artistas más reproducidos, cuántos artistas descubriste en este tiempo, de qué países provienen sus favoritos e información sobre sus géneros y canciones más reproducidos.

Esta información se suma a los datos entregados por Spotify en los días previos, donde se coronó a Paloma Mami en el primer lugar de los artistas chilenos más escuchados de la plataforma.

"No te enamores" y "Fingías" ocupan el primer y segundo lugar del ranking, respectivamente.

Este es el listado completo de artistas que acaparan la mayor cantidad de reproducciones en el servicio de streaming:

Artistas chilenos más escuchados en el país

1. Paloma Mami

2. Pablo Chill-E

3. Santaferia

4. Cami

5. Drefquila

Artistas más escuchados en Chile

1. Bad Bunny

2. Anuel AA

3. Ozuna

4. Daddy Yankee

5. J Balvin

Artistas femeninas más escuchadas en Chile

1. Karol G

2. Paloma Mami

3. Cami

4. Becky G

5. Natti Natasha

Artistas masculinos más escuchados en Chile

1. Bad Bunny

2. Anuel AA

3. Ozuna

4. Daddy Yankee

5. J Balvin

Canciones más escuchadas en Chile

1. "Otro Trago" - Darell, Sech

2. "Callaita" - Bad Bunny, Tainy

3. "No Me Conoce – Remix" - Bad Bunny, J Balvin, Jhay Cortez

4. "Amanece" - Anuel AA, Haze

5. "Soltera – Remix" - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

Álbumes más escuchados en Chile

1. X 100PRE - Bad Bunny

2. Homerun - Paulo Londra

3. Sueños - Sech

4. Épico - Lunay

5. Gangalee – Farruko

Canciones de artistas chilenos más escuchadas en el país

1. "No Te Enamores" - Paloma Mami

2. "Fingías" - Paloma Mami

3. "Hookah & Sheridan s" - Tommy Boysen

4. "Not Steady" - Paloma Mami

5. "Te Quiero Ver" - Ceaese, Polimá Westcoast, Utopiko, Young Cister

Artistas más escuchados

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Álbumes más escuchados

1. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

2. Hollywood's Bleeding - Post Malone

3. thank u, next - Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5. Shawn Mendes - Shawn Mendes

Canciones más escuchadas

1. "Señorita" - Camila Cabello, Shawn Mendes

2. "bad guy" - Billie Eilish

3. "Sunflower" - Post Malone, Swae Lee

4. "7 Rings" - Ariana Grande

5. "Old Town Road - Remix" - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Artistas femeninas más escuchadas

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

Artistas masculinos más escuchados

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin