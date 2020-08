"Soy positivo, sin síntomas": Jurado de MasterChef Celebrity revela que tiene coronavirus

El jurado de MasterChef Celebrity Jorge Rausch reveló que se contagió de coronavirus, pero es asintomático. En conversación con el programa online "Hermanos, separados al nacer", conducido por Nacho Pop y Marcelo Marrocchino, el chef colombiano contó que se enteró al realizarse un test para ir a visitar a su padre.



“Estoy positivo, sin síntomas. Espero salir de esto así como estoy, feliz de la vida”, afirmó.



Rausch aseguró que “hace semanas que no veo a mi papá, que tiene sus años y quería verlo. La única razón por la que me hice el examen fue por eso y salió positivo. Si no, ni cuenta me hubiera dado“.



Respecto a cómo ha vivido la pandemia, el cocinero expresó que no ha sido fácil y lamenta mucho que los locales y restaurantes hayan tenido que cerrar.



“Lo estoy viviendo, por un lado, por ser positivo. Y por otro lado, porque los restaurantes siguen cerrados. Es una situación bastante complicada, ya que a punta de (reparto a) domicilios no es fácil”, explicó.

Revisa la entrevista completa: