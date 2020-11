Soledad Onetto causa revuelo por defender solicitud del ministro Briones sobre el 10%

La periodista Soledad Onetto desató el caos la mañana de este jueves en Twitter, después de que planteó su punto de vista para defender la solicitud que hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, para obtener los datos personales de todos los afiliados que han retirado el 10% de sus ahorros previsionales.

Las declaraciones de la figura de Mega se dieron en medio "Mucho Gusto", al comentar la noticia que se destapó durante la jornada del miércoles. En ese momento, indicó que "yo sé que hay indignación porque ahora nos están pidiendo los datos personales, etc".

"Pero yo también entiendo, cubriendo tecnología hace bastante tiempo, cuando uno dice 'acepto, acepto, acepto', lo que estás dando es información personal", añadió.

Esto, luego resaltándole a sus compañeros que "veamos el vaso medio lleno. ¿Por qué efectivamente no podemos pensar que se quiere crear una estadística, para entregar una mejor información y para entegar un mejor cruce para los ciudadanos?".

"¿Por qué tampoco se puede pensar en positivo? Decir 'mira, nos hemos quejado hasta el cansancio de que las personas ingresen su RUT y no les sale la información. Bueno, eso no se alimenta solo, eso tienes que alimentarlo con información. Una información, a mi juicio relevante, es si retiraste o no este 10%", lanzó también la periodista, como se ve en el siguiente video:

Soledad Onetto en el Matinal de Mega (#LaPolemicadelDia), hace defensa de la petición del Ministro Briones de la base de datos personales de quienes pidieron el 10%, diciendo: "Pensemos en positivo", "veamos el vaso 1/2 lleno", "Si igual el rut te lo piden en cualquier parte". �� pic.twitter.com/Svu8XcvKQw — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 5, 2020

Entonces vino la veloz reacción de las redes sociales, donde los comentarios se agruparon incluso bajo el hashtag #LaPolémicaDelDía, que era promovido por el mismo matinal en pantalla.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Qué agotadora la soledad onetto — Paula (@cabrademierda) November 5, 2020

#lapolemicadeldia soledad onetto la eterna defensora del gobierno de derecha le da lo mismo si vulneran la privacidad de las personas es obvio que piden esos datos para negar la mayor cantidad de retiro del 10 % yo no califique para ningún bono y gano poco mas de 300 lucas pic.twitter.com/7S7uPoFWcW — Pantera Negra Wakanfa Forever #apruebo (@PanteraNegra902) November 5, 2020

#lapolemicadeldia soledad onetto pide confianza en un gobierno criminal jaja — Guillermo Sánchez (@Beginningtoblue) November 5, 2020

La amante del presidente Piñera Soledad Onetto está justificando las políticas de su gobierno y la fraudulenta forma de acceder a las cuentas rut de la gente , esa forma apasionada de defender a su gobierno , hay amor ahí �� #LaPolémicaDelDía — Oscar Eyzaguirre (@oscareyzaguirre) November 5, 2020

Soledad Onetto ya no sirve como periodista. Perdió toda credibilidad por falta de neutralidad. Su defenza apasionada y prepotente hacía Briones, Mañalich y Larroulet es un descaro. Debería asumir la vocería del Gobierno, deseguro lo haría mejor q Bellolio.#LaPolemicaDelDia pic.twitter.com/zelrVkAoxg — Nido (@Nido67080697) November 5, 2020

#lapolemicadeldia No estoy de acuerdo con @SoledadOnetto, entregar mi RUT cuando a Mí me lo pidan y Yo decido si lo quiero entregar. Que pidan mis datos sin mi consentimiento no lo acepto. — Caro Olmos (@carolinaolmosc) November 5, 2020

Que renuncie la soledad onetto. Quizás consiga pega en la moneda #lapolemicadeldia — �� (@aveazuuul) November 5, 2020

X ahi lei q la @SoledadOnetto se va luego del matinal, escuchanos sr te rogamos �� #lapolemicadeldia — SULTANACECY (@cecita8) November 5, 2020

#LaPolemicaDelDia @SoledadOnetto al congreso !!! Tan preocupada de decirle a los parlamentarios que hacer ��✨ — Oriana Muñoz Carreras (@oxmc79) November 5, 2020

Pucha que es seca la @SoledadOnetto ������ — Oreste Bonicioli P. (@totty_boni) November 5, 2020

@SoledadOnetto lo que es inmoral es la forma en que defiendes lo indefendible de este gobierno, una y otra vez. #lapolemicadeldia #MuchoGustoMega #Brionestepersigue @MuchoGustoMEGA — Belén Calcagno Valdés (@BelenCalcagno1) November 5, 2020

#lapolemicadeldia soledad onetto ignorante, si yo no sé de física cuántica no puedo discutir con un físico, entregar los datos sensibles con una excusa barata engaña al ciudadano común. — Filippo Corvalan (@CorvalanFilippo) November 5, 2020

Que nivel de desconexión y que desconocimiento de las leyes y privacidad de las personas.



MAL (Una vez más) @SoledadOnetto — [email protected]@n ���� (@segonzalezg) November 5, 2020

#lapolemicadeldia ��estoy impactado!! Para @SoledadOnetto en base a la buena fe ... entreguemos todo ... para qué pensar mal !!! O sea ... estudiaste “estado de derecho” ? Vergonzosa la defensa y cómo quiere imponer su visión ... confiemos en el Gobierno “a pura fe” https://t.co/XkEXP85Ch7 — Oriana Muñoz Carreras (@oxmc79) November 5, 2020

@SoledadOnetto #lapolemicadeldia si ud. No tiene carácter para negar su rut en el retail es su problema ... yo lo hago si quiero ��✨ — Oriana Muñoz Carreras (@oxmc79) November 5, 2020

Oie la defensa de Soledad Onetto al Ministro Briones, muy sospechosa #muchogusto — SANDRAAZUL4 (@sandraazul4) November 5, 2020

@SoledadOnetto mis datos los tienen todos, lo sé porque para cobrarme, llamaban hasta a mi papá... Te aseguro que mi rut tb lo manejan. Sin embargo,para algún tipo de beneficio social, sólo saben que soy "muy rica" (por tener sueldo de educadora de párvulos) y un RSH 40% — Alejandra Contreras González (@Alejand16202489) November 5, 2020

#lapolemicadeldia @SoledadOnetto no es lo mismo pedir un Rut en un condominio(para casos de seguridad y cuidado) a ser investigado en una base de datos tan transversal — Marco (@kito6262) November 5, 2020

#lapolemicadeldia el rut no es necesario para hacer estadísticas. Eso es solo para seguir negando "beneficios". — The._.Maldo's (@the_maldo) November 5, 2020

#lapolemicadeldia a quién defiende en realidad @SoledadOnetto cuando apoya que se le entreguen a Briones los rut de los que pidieron el 10%???? Cuántas lucas le pagarán por debajo a esa periodista para hacer RR.PP. al gobierno? — Subsecretaría del Gobierno Anterior (@SubsGobAnterior) November 5, 2020

Nooo, si es muy normal lo que hace el Ministro Ignacio Briones empadronando chilenos ... de hecho, era muy común en la ALEMANIA NAZI.



La GESTAPO hacía lo mismo con sus ciudadanos, ni hablar de los judíos. — Chile País de Tontos (@Latrodectus0) November 5, 2020

Estoy a lo menos impactado , nuestro ministro @ignaciobriones_ pidió mi Rut para ver si retire mi 10% y que hice eventualmente con el ? Es verdad esto ? @SoledadOnetto �� ? — Iam DiegoSolarG♈️. (@D11egosolarg) November 5, 2020

#lapolemicadeldia nunca veo el mega, pero quede pegado por el tema... pero es impresionante la defensa de la Onetto al ministro briones ����♂️ pic.twitter.com/k6nocK6Wik — #apruebo+cc ��️�� (@felipecarralva) November 5, 2020

Es distinto dar el rut x q uno quiere a que alguien lo use para algo q uno no sepa y no quiere ademas q wl rut es mio y yo lo doy a quien quiero y no se trata de creer en conspiraciones @SoledadOnetto de verdad pense q eras mas Inteligente #lapolemicadeldia — SULTANACECY (@cecita8) November 5, 2020