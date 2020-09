"Siempre joven, siempre feliz": Camila Hirane sorprende a sus seguidores con foto de hace 15 años

La actriz Camila Hirane publicó el domingo pasado una foto del recuerdo que sorprendió a la mayoria de sus seguidores en Instagram.

"Me mandaron esta foto de hace 15 años. Tenía 20. Mañana cumplo 35. Estoy nostálgica”, escribió la artista en su publicación.

La actriz que personifica a “Rocío” en Verdades Ocultas de Mega se llenó de felicitaciones, y muchos destacaron que se ve muy joven teniendo 35 años (recién cumplidos), mientras que otros aseguraron que seguía igual.

Camila Hirane debutó en las pantallas en un capítulo de "El Día Menos Pensando" en 2010. | Foto: Captura

"¡Siempre joven , siempre feliz!"; "Hermosa"; "Me encanta casual"; No te creo que tienes 35“ y “Como el vino”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación que tuvo 34.184 me gusta en la red social.