La cadena The CW sorprendió a sus seguidores la jornada del pasado jueves al anunciar la cancelación de 7 de sus series de cara a la temporada 2022-2022. Tras el paso de las horas una nueva producción se sumaba a la triste lista de no renovados, por lo que los fans de Archie y sus amigos comenzaban a vaticinar lo peor.

Solamente en el mes de mayo, que recién aún ni siquiera va en la mitad, el canal ya ha cancelado 11 producciones. Legends of Tomorrow fue cancelada tras siete años al aire y Batwoman tras tres, ambos anuncios se realizaron hace algunos días.

En un día oscuro para los fans, las series que no regresarán a la pantalla son The Endgame, 4400 y Naomi, que solamente tuvieron una temporada al aire. Legacies culminará con su cuarto ciclo, al igual que Charmed, In The Dark y Rosewell, New Mexico. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta temporada.

¿Qué pasará con Riverdale?. La serie protagonizada por Vanessa Morgan, Madelaine Petsch, Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse y KJ Apa, se encuentra actualmente estrenando la segunda mitad de su sexta temporada, la cual nuevamente dio un giro distinto a la trama entregando superpoderes a sus personajes principales. Revisa AQUÍ cuál es el poder de cada uno.

Tras la ola de cancelaciones, muchos se preguntan si el final de la serie creada por Roberto Aguirre Sacasa se encuentra en sus episodios finales.

¿Habrá una séptima temporada de Riverdale?



Afortunadamente para los fans, Riverdale aún está lejos de terminar ya que la serie fue renovada para una séptima temporada hace algunas semanas.

El creador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa comentó en una entrevista con The Decider cuáles son sus planes para el futuro de la serie.

“Uno de los grandes regalos de esta temporada es que estamos explorando, una vez más, un género diferente, y espero que los fanáticos realmente respondan. Pero todavía hay muchas cosas por descubrir sobre estos personajes”.

Asimismo, revela que la producción está lejos de terminar. “Todavía estamos en medio de escribir y producir la temporada 6”, continuó Aguirre-Sacasa. “¡Las cosas solo han comenzado! Hay mucho más por venir. Todavía hay jugo en el tanque, al menos en lo que a mí respecta. Mientras el programa siga siendo significativo para la gente, y la gente invierta en él, definitivamente, definitivamente, definitivamente hay gasolina en el tanque”.

El nuevo episodio de la serie se estrena este domingo 15 de mayo. Revisa el tráiler a continuación.