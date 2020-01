Ricto anula el retiro y anuncia su permanencia en FMS Chile 2020

Ricto anula su retiro y seguirá compitiendo en FMS Chile 2020. El freestyler anunció por su cuenta de Instagram que volverá a Freestyle Masters Series tras acordar una serie de mejoras para su estadía en la liga nacional.

"FMS 2019 Para mí fue una etapa muy sufrida. Desde que no tengo mucho tiempo para viajar por el trabajo, mi garganta que falló mucho, y eso me desconcentraba, hasta una infravaloración en lo que rimaba. No niego que sí lo pase mal, ya que mi objetivo principal era ganar, pero al ver todo lo que generé y el cariño de la gente hizo que fuera suficiente para estar conforme", explicó,

Y reveló que "FMS este 2020 me ofreció seguir participando mejorando las condiciones con in ear para la voz, cambio de un par de jurados y compresión que no tengo tiempo para viajar en la semana ni tampoco al extranjero por mi trabajo. Por lo que seguiré un año más y si me va bien este año seguiré el próximo también y así hasta que mi nivel ya no de para estar en la liga. Lamento tanto retiro y vuelta pero cómo deben entender tengo familia, hijo, y una profesión de ingeniero lo que impide que pueda estar batallando siempre. Pero debido a que FMS me ayudara y debido a que la gente ya valora más mi estilo y lo pide. Estaremos de vuelta este 2020 demostrando que aún queda talento".

Finalmente, Ricto dejó en claro que no irá a FMS Internacional, pero que será parte del circuito nacional. Con este cambio, se consuma el descenso de Stigma y Kaiser, mientras que Drose estará en el playoffs defendiendo su puesto en el certamen.