Paramore se presentará en nuestro país con su segundo concierto luego de su última presentación en 2008 hace más de 10 años, con un evento que ya tiene todas sus entradas vendidas, el trío se presentará en el Movistar Arena este fin de semana.

Posible setlist para concierto

La banda estadounidense tendrá su concierto el domingo 5 de marzo a las 21:00 horas en el Movistar Arena de Santiago. Paramore que el pasado 10 de febrero lanzaron su nuevo disco llamado “This is Why”, con el que volvieron a reunirse como banda luego de una pausa de seis años informando su retiro temporal en 2018 y siete años desde el lanzamiento de su último disco “After Laughter” en 2017.

Ante un Movistar completamente lleno la banda presentará algunos de su más grandes éxitos y además promocionarán su nuevo disco con el que volvieron a la música y el que se destaca por ser un sonido nuevo y que se diferencia totalmente de su disco anterior.

Ahora a solo pocos días del concierto se ha revelado cuál podría ser el posible setlist y es que la banda se presentó el pasado 9 de febrero en el Footprint Center en Phoenix, Estados Unidos que fue recopilado por Setlist.fm.

Claramente este es solo un indicio de lo que podrían tocar en Chile, ya que para la gira por Sudamérica, Paramore podría tener preparado otro setlist completamente diferente.

Puedes revisar el setlist a continuación: