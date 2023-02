Conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, Paramore vuelve a la música luego de un descanso de unos pocos años con su nuevo álbum “This is Why” además retornan al país luego de su último concierto en Chile en 2008.

Más de 10 años han pasado, por lo tanto notaremos ese cambio en el concierto que se realizará en el Movistar Arena a inicios de marzo.

Cambios en su forma de hacer música

Luego del lanzamiento de "After Laughter", su quinto álbum de estudio, en 2017, Paramore decidió tomarse un pequeño descanso de casi seis años en dónde no lanzaron música nueva como grupo.

Periodo que terminó durante tiempos de pandemia, en dónde Farro le mencionó a Hayley y York que estaba pensando en volver a escribir música para la banda, con esto comenzó un nuevo camino para los músicos quienes terminaron arrendado un estudio en Nashville para hacer un nuevo disco el que se lanzó este pasado 10 de febrero y que tiene por nombre “This is Why” el que cuenta con 10 canciones nuevas.

Con este álbum se viene una nueva etapa para el trío y es que con este disco remodelaron su sitio web y crearon un canal de discord, con lo que posterior vino el anuncio de su gira por sudamérica la que los traería de vuelta a nuestro país después de casi 15 años.

Con un sonido distinto en esta nueva era, la banda exploró otros sonidos los que tuvieron influencias musicales que les inspiraron desde su juventud con más énfasis en la guitarra, bajo y batería, marcando una distancia desde su disco anterior.

Con el nuevo disco, el que marca el final de una era para Paramore, el trabajo da el punto final a su contrato con Atlantic Records con los que en la división Fuled by Ramen han producido todos sus discos desde el debut en 2005, los estadounidenses se presentarán en Chile el 5 de marzo en el Movistar Arena.