Voz de Attaque 77 revela la existencia de un inédito registro de la banda grabado en cassette entre 1986 y 1987

El cantante de Attaque 77, Mariano Martínez, dejó con la boca abierta a los fanáticos de la conocida banda de rock-punk argentina. El músico encontró y reveló imágenes de una antigua grabación que se puede considerar dentro de los albores de la agrupación.

El actual líder de los A77aque halló entre sus cosas una inédita grabación en cassette, específicamente el primer ensayo registrado de Cabeza De Navaja, banda que posteriormente dio origen oficial a Attaque 77.

“¡Altísima reliquia! Primera grabación de ensayo de Cabeza De Navaja. Grupo que teníamos antes de formar Attaque 77, prácticamente con los mismos integrantes. ¡Cuando grabamos esto yo tenía 15 años! Me da miedo ponerlo…”, publicó Martínez en Instagram junto a fotos del cassette.

La grabación titulada entonces “Madre hay una sola” contiene 16 canciones, entre ellas tres que forman parte de la historia de Attaque 77 propiamente tal: Gil, El recuerdo y El crimen perfecto; además de las versiones de God save the queen de los Sex Pistols, Here today, gone Tomorrow de los Ramones y Fuiste mía un verano de Leonardo Favio.

Cabeza de Navaja estaba integrada por Ciro Pertusi en voz, Mariano Martínez y Daniel Caffieri en guitarras, Alejandra Gravinese en bajo y Claudio Leiva en batería.

Meses después Attaque 77 tuvo su debut discográfico en el compilado de punk Invasión 88 con Federico Pertusi en voz, Martínez y Caffieri en guitarras, Ciro Pertusi en bajo y Leiva en batería como primera formación oficial. Además cabe destacar el detalle de la existencia de una banda paralela por aquellos años de Ciro Pertusi y Martínez llamada Defensa Y Justicia.

Tras la publicación de Mariano Martínez en redes sociales no son pocos los fanáticos que le solicitan digitalizar el demo y compartir la inédita grabación para poder escucharla.