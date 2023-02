Los estrenos de Marvel Studios siguen. Una de las producciones cinematográficas que vienen en camino es la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, no obstante, se han dado a conocer más rumores sobre el elenco que podría protagonizar la cinta que muchos esperan. Y parece que hay un nombre que está sonando muy fuerte.

¿Quién sería el candidato para Reed Richards de Marvel Studios?

Según indica un rumor publicado por u/MSSmods en Reddit, actualmente, el actor Dev Patel (Slumdog Millionaire, Green Knight) sería el principal candidato de Marvel Studios para interpretar a Reed Richards en el MCU.

Lo que señala específicamente este rumor, es que Marvel Studios tiene la intención de que su versión de Los Cuatro Fantásticos presente un elenco reparto diverso y con esa ambición ahora Patel estaría siendo considerado para dar vida a Mr. Fantastic.

Hasta el momento, no existen detalles que permitan confirmar o destacar la información revelada, por lo que es simplemente un rumor que también recoge otros escenarios anteriores señalando que “Adam Driver ni siquiera está cerca de ser uno de los principales candidatos, y Diego Luna estuvo en carrera en un momento, pero ya no”.

¿Quién interpretaba Reed Richards de Marvel Studios?

El actor encargado de dar la vida al personaje era John Krasinski e indicó en una rueda de prensa, que no fue contactado para esta nueva producción de Marvel. "No hay ningún tipo de negociación", reconoce el actor. "Aquella vez me llamó Kevin Feige y me preguntó si podía volar hasta Los Ángeles para grabar una cosa. Fue un honor. Volé desde Budapest, donde estaba en la penúltima semana de grabación de la segunda temporada de Jack Ryan, y me metieron en el set de Doctor Strange. Soy un gran fan de todos esos personajes y del universo Marvel, así que formar parte aunque sólo fuera por un día resultó muy emocionante".

¿Cuándo se estrena Reed Richards de Marvel Studios?

El largometraje tendrá su fecha de lanzamiento en el año 2025.