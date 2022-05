Doctor Strange in the Multiverse of Madness | ¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Chile?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se ha convertido en una de las películas más esperadas del año, ya que los fanáticos de Marvel volverán a ver en la pantalla grande al actor británico Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y junto a él actuará Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff una Bruja Escarlata.

En esta nueva aventura, el Doctor Strange va a poner a prueba sus poderes y esto le llevará a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Durante esta ocasión el hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del Multiverso, donde deberá contar con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del Multiverso y enfrentarse a un nuevo misterioso enemigo.

Hace unos días se filtró el adelantó de este film donde aparece entre escombros que flotan en un cielo púrpura y se ve aparecer Stephen Strange con un aspecto completamente diferente. Se puede apreciar que el personaje tiene una cola de caballo y se encuentra escapando de una extrala criatura junto a America Chavez.

Si deseas conocer más detalles acerca del día en el que se estrenará Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chile, a continuación te dejamos toda la información.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Chile?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenerá en Chile el próximo jueves 5 de mayo y algunas funciones pre-estreno se realizarán el miércoles 4 de mayo.