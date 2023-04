Pancho Saavedra compartió su alegría luego de ser anunciado como el nuevo animador del Festival de Viña 2024, tras la salida de Martín Cárcamo, quien reveló que no continuará tras tres años en el certamen.

El reciente jueves se reveló que el animador de la edición 2023 decidió no regresar para el próximo año, por lo que rápidamente se empezó a especular quien sería su reemplazante. Tras horas de rumores, finalmente se confirmó que el animador de Lugares que Hablan y Socios por el Mundo será el encargado de conducir la próxima versión del festival más importante de Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, el animador compartió una emotiva publicación en donde se refirió al nuevo desafío en su carrera. "Quiero que sepan que lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo".

En el mensaje, Saavedra señala que ha recorrido Chile, además de haber conducido distintos festivales, lo que le ha entregado experiencias que le han dado la posibilidad de "sentir al público y entender lo desafiante que es. Cada puerta que toqué pidiendo una oportunidad estos 25 años de carrera, fue un granito de arena para llegar hasta acá y eso me emociona mucho".

"Sé también lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival. Voy a darlo todo", agregó.

"Estoy cumpliendo un sueño hermoso que me hace pensar en todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera: mi familia entera, mis colegas y las personas que se la han jugado por mí. No puedo dejar de mencionar a mi amigo Martín Cárcamo, que ha puesto el nombre de Chile y de Viña del Mar en lo alto, siendo un gran animador para el festival que tanto queremos", concluyó señalando Saavedra.

Salida de Martín Cárcamo

El pasado jueves, el animador reveló durante una entrevista con T13.cl que no seguirá a cargo de la conducción del Festival de Viña, señalando que “he ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”, afirmó.

“Cuando terminó el festival este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido”, agregando que cree que “es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido”.