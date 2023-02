¿Quién es Kathleen? La verdad del misterioso personaje del cuarto capítulo de The Last of Us

The Last of Us acaba de estrenar su cuarto episodio, el cual presentó a un nuevo personaje que será de gran importancia en la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Kathleen, personaje interpretado por la actriz de Two and a Half Men y Yellowjackets, Melanie Lynskey, hizo su debut en la pantalla este domingo. Como la serie se basa en el videojuego del mismo nombre, es fácil para los seguidores adelantarse a lo que puede ocurrir con la misteriosa mujer.

¿Quién es Kathleen en The Last of Us?

Cuando Joel y Ellie llegan a Kansas, MIssouri, su recorrido se ve interrumpido por una banda de cazadores. Cuando llegan al laboratorio médico, en donde se cree estarían buscando la cura al terrible mal que afecta a la humanidad, el dúo elimina a alguno de los soldados para llegar así a su objetivo.

Allí es cuando la audiencia conoce a la líder del grupo rebelde, Kathleen, quienes están en busca de un hombre llamado Henry.

Ella interroga a un ex médico de FEDRA sobre su paradero antes de matarlo y cuando ve los cuerpos de los soldados muertos asesinados por Joel, piensa que fue obra de Henry, ordenando a sus soldados que encuentren a sus aliados.

El personaje de Lynskey es uno de los primeros personajes originales que se introducen en la ficción y que no están basados en los del videojuego.

En conversación con ScreenRant, el creador del videojuego Neil Druckmann, señaló que el personaje fue una idea del showrunner de la serie, Craig Mazin, en donde Kathleen, era la líder de quienes en el juego de estos tipos eran los cazadores, pero en la serie "asumen un papel ligeramente diferente".

"Porque me encanta la idea de que no solo hay buenos y malos. Todo el mundo está tratando de sobrevivir, todo el mundo está tratando de vivir la vida al máximo. Pero a menudo, los objetivos compiten entre sí, y ahí es donde suceden las cosas interesantes”, expresó.

Mazin también agregó que la serie de HBO "no tenía que satisfacer una necesidad que tenía el videojuego, que era enviarte NPC... No queríamos insensibilizar a la gente ante la violencia".

Luego agregó: “Entonces… era importante para nosotros hacer la pregunta: 'Bueno, ¿por qué son enemigos? ¿Qué quieren ellos?' No son solo gente malvada. Desde su punto de vista, todo esto tiene sentido y es justificable, y eso fue algo interesante para explorar".