Quentin Tarantino recuerda que será padre por primera vez con emotivo saludo a su esposa en los Globos de Oro

Un emocionado Quentin Tarantino recordó que será padre por primera vez en medio de la entrega de los Globos de Oro 2020 y tras quedarse con el reconocimiento a Mejor Guión por su trabajo en la novena película de su trayectoria "Once Upon a Time in Hollywood".

Tras los saludos formales a sus colaboradores, el destacado cineasta cerró su discurso con emotivas palabras para su esposa Daniella Pick, que a la hora de la premiación se encontraba lejos en Israel.

"Gracias a mi esposa que nos está viendo desde Tel Aviv, está embarazada con mi primer hijo. Te amo", se sinceró el director de 56 años, celebrando el galardón.

Así se vivió el momento:

Quentin Tarantino, writer/director of #OnceUponATimeInHollywood, thanks his pregnant wife in his acceptance speech for best original screenplay at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/8rxWwzJd2d