"Casi me tira y me lastimó": Belinda sufre lesión por culpa de fan que se subió al escenario

La cantante mexicana Belinda se ha ido ganando el reconocimiento de sus fanáticos en México por sus conocidas canciones y por su participación en diversos programas y teleseries de televisión. Sin embargo, el fin de semana vivió un engorroso suceso con un fanático que paso todos los límites de seguridad y logró subirse al escenario. Conoce a continuación cómo sucedieron los hechos y qué dijo la cantante mexicana luego del altercado.

¿Qué le pasó a Belinda con un fans que se subió al escenario?

La popular cantante Belinda se encontraba realizando su presentación en la Feria de las Fresas Irapuato en México cuándo un fanático del cual se desconoce su identidad, sobrepaso al equipo de seguridad de la cantante para subirse al escenario a abrazarla.

El hombre logró abrazarla fuertemente y rápidamente miembros del equipo comenzaron a forcejear con el sujeto para sacarlo del escenario. En los registros audiovisuales se ve a Belinda bastante incómoda y asustada tratando de correr al sujeto que la apretaba al momento de que los guardias se acercaron a sacarlo.

Cuándo bajaron al hombre la cantante comentó lo siguiente: “denle esto, por favor con mucho cuidado, Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡ME ASUSTASTE! Yo también te amo” concluyó entre risas nerviosas.

Posteriormente al show la actriz mexicana posteó en sus historias de Instagram lo siguiente: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”. De inmediato los seguidores comenzaron a reaccionar comentando sobre los fans que violan los protocolos de seguridad y ponen en riesgo la integridad de los famosos, por ningún motivo estos actos se deben repetir.

Revisa a continuación el video de Belinda junto al fans: