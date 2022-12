La esperada película animada acaba de llegar a la plataforma de Disney Plus. Conoce los detalles a continuación.

Un Mundo Extraño, la nueva película de Walt Disney Animation Studios, ya está disponible en Disney Plus, con una divertida historia sobre tres generaciones de una legendaria familia de exploradores, los cuales son interpretados por reconocidos actores de Hollywood.

¿Quiénes son los personajes?

Jake Gyllenhaal, el protagonista de Donnie Darko y Primicia Mortal, es Searcher Clade, un hombre de familia que se encuentra fuera de su elemento en una misión impredecible. Es un importante miembro de Avalonia, quien descubrió una revolucionaria fuente de poder basada en plantas llamada 'Pando'.

En conversación con Yahoo Entertainment, el actor reveló que se sintió conectado con Searcher apenas leyó el guión. "A veces, con estas historias, simplemente no te conectas con ellas. Y luego, cuando me presentaron esta historia, estaba como, me conmovió mucho", expresó.

Dennis Quaid, el protagonista de Juego de Gemelas y La Razón de estar Contigo, interpreta a Jaeger, el patriarca de la familia, un explorador exitoso que comparte su pasión por descubrir nuevos lugares con su hijo Searcher. Su mayor anhelo siempre fue recorrer el mundo y conocer qué hay detrás de las montañas de Avalonia,

Jaboukie Young-White, conocido por su participación en Fairfax y Citas en Nueva York, interpreta a Ethan, el hijo de 16 años de Searcher, que anhela vivir una aventura como la que su abuelo, a quien nunca conoció, y su padre, solían realizar.

La estrella de Triunfos Robados, Gabrielle Union da vida a Meridian Clade, una piloto consumada, madre de Ethan y compañera fiel de Searcher en todo.

Por otra parte, la estrella de la saga de los Ángeles de Charlie y la serie Elementary, Lucy Liu, interpreta a Callisto Mal, la intrépida líder de Avalonia que encabeza la exploración del extraño mundo junto a los Clades. Es una ex miembro del equipo de expedición de Jaeger, pero Callisto finalmente siguió un camino diferente.

¿Cuál es la trama de la película?

La producción, que arribó a Disney Plus hace algunos días, cuenta la historia de los Clade, una legendaria familia de exploradores de Avalonia, en donde Jaegar y su hijo Searcher, están siempre en busca de aventuras y la exploración de nuevos lugares.

Todo cambia cuando, en uno de sus viajes, descubren una planta que Searcher cree puede ser de gran utilidad para los habitantes de la zona, mientras que su padre decide seguir explorando, sin saber que no volverán a verse en décadas.

Luego de 25 años, Searcher es un amoroso padre que vive con su esposa Meridian y su hijo adolescente Ethan, quien al igual que su padre y abuelo, quiere vivir una gran aventura.

¿Dónde ver en streaming Strange World

La cinta está disponible en la plataforma de Disney Plus. Si todavía no estás suscrito a la plataforma y quieres hacerlo para disfrutar de más contenido animado, debes ingresar AQUÍ.