Este domingo, Amazon Prime Video dio a conocer las nuevas producciones que llegarán al servicio de streaming durante mayo, mes que promete asombrar a todos los usuarios de la plataforma.

Entre las series más destacados se encuentra New Amsterdam, Salvajes y LOL, mientras que en el caso de la películas, se encuentra The unbearable weight of massive talent, protagonizada por Nicolas Cage como una versión ficticia de sí mismo.

Si quieres conocer todos los títulos y sus fechas de estreno, continúa leyendo.

¿Cuáles son los estrenos de Amazon Prime Video para mayo?

1 de mayo

New Amsterdam

6 de mayo

Carolina Cuervo: que nadie me quite la paz

The unbearable weight of massive talent

Salvajes (temporada 2)

LOL

11 de mayo

Rogue Hostage

13 de mayo

Karem, la posesión

The Kids in the Hall

Moonfall

20 de mayo

Night Sky

Bronx

Todo por Lucy

Aguja en una pila de tiempo

27 de mayo

Emergency

The contractor

Clarice