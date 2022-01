Globos de Oro 2022 | ¿Por qué no habrá alfombra roja este año?

No queda nada para conocer a los ganadores de la versión 79 de los Globos de Oro. Sin embargo, habrá un cambio importante en la ceremonia. El glamour estará presente, pero no como acostumbramos a verlo, ya que la alfombra roja no se realizará este año.

Cada año la famosa Red Carpet toma un lugar importante en el evento, en donde los nominados al evento posan frente a las cámaras mostrando increíbles diseños de moda. Según informa Page Six Style, para este domingo la tradicional alfombra roja no será parte de la ceremonia.

Cuando se anunciaron las nominaciones en diciembre, la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, sugirió que el evento podría omitir el paso tradicional repleto de estrellas y repetirlo.

"Creo que todos sabemos que no va a ser un evento impulsado por celebridades como ha sido en el pasado, sin alfombra roja y nada llamativo", señaló en aquella ocasión a The Hollywood reporter.

Ese no ha sido el único cambio que tendrá el evento, ya que NBC, canal que tradicionalmente emite la premiación decidió no transmitirlos este año debido a que consideran que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), agrupación encargada de decidir a los ganadores y los nominados, necesita una "reforma significativa".

“Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, dijo la cadena en un comunicado en ese momento. "Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en enero de 2023".

Así mismo, en febrero pasado un reportaje de LA Times reveló que la asociación conformada por 87 personas no incluía a personas de color.

Desde entonces, la HFPA ha trabajado para rectificar la falta de diversidad en la agrupación, instalando una nueva junta directiva compuesta por dos tercios de mujeres y un tercio de personas de color.

"Durante los últimos ocho meses, la HFPA ha revisado por completo sus estatutos, implementando cambios radicales de arriba hacia abajo que abordan la ética y el código de conducta, la diversidad, la equidad y la inclusión, la gobernanza, la membresía y más", dijo la organización en un comunicado de prensa de diciembre.