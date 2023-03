"No caigas en funas baratas": Cristina Morales responde a acusación de ex pareja de Gary Medel

Cristina Morales respondió en sus redes sociales a la "funa" de Alejandra Henríquez, expareja de Gary Medel y madre de sus hijos mayores, quien acusó al futbolista nacional de no responder como padre y que incluso "los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad"

En la publicación que realizó en sus historias, Henríquez también se refiere a Morales en donde señala que se llevaba bien inicialmente con la actual pareja del defensor, pero todo cambió, acusándola de no querer a sus gemelos. "Yo me llevaba muy bien pensando que en verdad quería a mis hijos, le dejaba lo más preciado que son mis hijos, pero nos dimos cuenta de que ya no los quiere".

"Hicieron mierd* a mis hijos. Su propio papá, Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma", señaló también en su publicación.

Respuesta de Cristina Morales

A través de su cuenta de Instagram, Morales comenzó señalando: "Por ser el padre de mis hijos, figura pública me veo obligada a dar un pequeño comunicado sin entrar muy a fondo en detalles, ya que hay menores de por medio".

Para luego agregar: "Las declaraciones hacia mí de la señorita Alejandra están muy alejadas de la realidad. Podría poner en la red social un millón de momentos, fotos, videos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva".

"Realmente mi conciencia está muy tranquila respecto a ese tema, porque desde que los conocí hace 10 años siempre los he tratado con amor y respeto a los gemelos", para luego agregar: "Que fácil es coger ahora y decir que no les quiere... que fácil es llenar de mierd* a otro públicamente y quedar impune, ¿verdad?"

"No caigas en funas baratas, piensa dos veces antes de escribir, ya que con todo esto haces daño también a los tuyos. Por ahí no es el camino y tú lo sabes", concluyó.