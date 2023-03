El conocido actor nacional Álvaro Rudolphy fue el más reciente invitado del programa de Canal 13, De Tú a Tú, que conduce Martín Cárcamo, en donde habló de distintos puntos de su carrera y vida personal, revelando los motivos de su alejamiento de las teleseries.

El intérprete ha sido el protagonista de exitosas producciones como Amores de Mercado, Marrón Glace, Somos los Carmona, Alguien te mira, El señor de la Querencia y ¿Dónde está Elisa?, sin embargo, desde hace un tiempo decidió alejarse de las producciones televisivas.

“Yo trabajo o trato de trabajar con la mayor verdad posible. Que me dé rabia de verdad o llorar de verdad. Entonces si pasas todo el día enojado, peleando, enrabiado, odiando, sales así. Esa fue una de las cosas que hizo salirme de la tele"

Luego agregó: "Mi última teleserie en Mega, Juegos de poder, me dejó muy agotado emocionalmente. La trama se volvió muy sórdida”, explicó.

Su alejamiento de las teleseries

A pesar de que lleva un par de años lejos de las producciones televisivas, no se niega a sumarse nuevamente a alguna nueva historia, pero de manera breve. "Prefiero hoy en día hacer algo corto, tres meses máximo. No me da para estar pegado nueve meses en un drama, ya no. No digo ‘de esta agua, no beberé’, no quiero dispararme en el pie“.

“Hoy encuentro que las teleseries tienen buen mono, lindas locaciones, buen trabajo de cámaras, y han mejorado mucho el formato. Pero también miro y digo ‘no me gustaría estar ahí’“, añadió.

Luego agregó: "Tengo hoy la sensación de que ya fue, necesito salir de la zona de confort y hacer algo que me cueste. En este momento de mi vida siento que ese capítulo de mi vida está cerrado“.