La nueva película de Ant-Man and The Wasp, llega prontamente a los cines, revisa aquí que películas y series debes ver antes de ir al cine.

Las películas y series que debes ver antes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Quedan solo días para el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania y es que la nueva película que se suma al Universo Cinematográfico de Marvel es la cinta que abre la Fase 5.

Con la premiere mundial realizada esta semana, pudimos conocer las primeras opiniones de la crítica sobre la cinta que tiene de protagonista a Paul Rudd, las que de momento se mantienen positivas y alaban la actuación de Jonathan Majors como Kang el Conquistador.

Las películas y series que debes ver antes de Ant-Man and The Wasp 3

Primeramente para comprender la historia de los personajes de las películas del Hombre Hormiga debes mirar las dos primeras películas de Ant-Man, las que se encuentran disponibles en la plataforma de Disney+.

Además de las dos películas del personaje, también debes ver las dos películas anteriores de los Vengadores que son Infinity War y Endgame, igualmente la primera temporada de la serie Loki es importante para entender la historia ya que ahí se nos presenta al villano de esta cinta.

Menos relevantes pero que también tienen que ver con el multiverso son la serie WandaVisión, Dr Strange in the Multiverse of Madness y la serie animada “What If..?".

Finalmente y cómo recomendación se pueden sumar las películas de Shang Chi y La Leyenda de los 10 anillos y Eternals, pero si vas al cine sin haber visto estás películas no afectará a la trama.

Cabe destacar que todas las cintas y series mencionadas se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de Disney+ y forman parte, en su mayoría, de la Fase 3 y 4 del UCM.

Recuerda que Ant-Man and The Wasp: Quantumania llegará a los cines el jueves 16 de febrero en latinoamérica, mientras que el preestreno se realizará el miércoles 15 de febrero.