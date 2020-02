Pedro Ruminot cosecha todo tipo de reacciones con su rutina en Viña 2020

La rutina de Pedro Ruminot en el Festival de Viña del Mar 2020 no dejó a nadie indiferentes y generó que rápidamente el comediante se transformara en uno de los temas más comentados de las redes sociales.

El ex integrante de "El Club de la Comedia" cosechó comentarios absolutamente de todo tipo.

Estas fueron algunas de las publicación de los usuarios que estuvieron atentos al show de Ruminot en la Quinta Vergara:

cuando el ruminot dijo que a todos les caía mal un hijo mi mamá me miró disimuladamente que me esta queriendo decir, señora? #PartyChilensisFtFunaAViña pic.twitter.com/FJxAwA9UGT

#Ruminot Hasta ahora no he visto a ningun comediante sobre el escenario de Viña solidarizar con sus compañeros artistas que por el saqueo al Hotel Ohiggins no pudieron actuar en la noche inaugural de Viña, no habiendo ni obertura ni competencia. Complacencia boba y lugar común.