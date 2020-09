Patricia Maldonado opina sobre Violeta Parra: "No le pertenece al Partido Comunista, le pertenece a Chile”

La animadora Patricia Maldonado, conocida por sus ácidos dichos cada semana en su programa "Las Indomables", sorprendió esta vez al opinar sobre la fallecida folclorista Violeta Parra.

La ex opinóloga de "Mucho Gusto" destacó el talento que tenía la artista chilena, a pesar del distinto pensamiento político entre ambas.

“Yo siempre he dicho que cuando la gente tiene talento, nunca me he preocupado por su condición política. Nunca voy a pensar como la persona, nunca, pero yo no puedo dejar de reconocer el talento que un ser humano pueda tener“, aseguró.

Asimismo, agregó que "quiero aclarar que Violeta Parra no le pertenece al Partido Comunista, ni le pertenece al Partido Socialista, le pertenece a Chile, como todos los compositores chilenos”.

“Que ellos (izquierda) se la quieran adueñar y usarla como bandera de lucha, es otro cuento, pero Violeta Parra le pertenece a todo Chile”, sentenció.