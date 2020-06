Paola Volpato revela que su hermano se contagió con coronavirus

Paola Volpato, una de las protagonistas de la serie de Mega "Historias de Cuarentena", reveló que su hermano es uno de más de los más de 100 mil casos de coronavirus que existen en el país.

La actriz contó a LUN que de sus hermanos, uno es médico y la otra es sicóloga. Por su parte, su madre es enfermera y su padre también es médico.

Por eso "me informo por ellos y está duro, muy heavy, sobre todo en los hospitales públicos. Están en la papa misma, así que cuela esa angustia, esa sensación de catástrofe".

Fue entonces que reveló su hermano se contagió con la COVID-19 y "está en cuarentena. Tiene un problema de olfato tremendo él y su mujer. Al parecer eso es bueno, porque quiere decir que el virus se concentra en el sistema olfativo y no entra a los pulmones".

De hecho, "preparan la comida y no tienen idea del sabor, no saben si la leche está buena o mala y podrían comerse una manzana o una cebolla sin notar la diferencia".

Aún así su hermano se encuentra bien y contó que a sus padres los visita una vez a la semana.

"Soy su único nexo con el mundo exterior. Me doy una media horita, conversamos en el pasillo y les entrego cosas. Es mi único momento de no cuarentena. Soy muy consciente de que tengo que estar bien para poder seguir yendo, así que me cuido muchísimo", terminó Volpato.