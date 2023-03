Pamela Leiva, la exitosa comediante nacional, estuvo presente en el capítulo más reciente del estelar de Chilevisión, Podemos Hablar, en donde habló sobre distintos momentos de su vida laboral y personal, lanzando además una potente crítica a Mauricio Israel, ex comentador deportivo y actual panelista de "Sígueme y te sigo" de TV+.

La triunfadora de la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, fue consultada por el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, acerca de su rol social y la lucha feminista. A lo que la comediante respondió: "Yo nunca he buscado decirle a la gente que es lo que tiene que hacer, pero mi vida, mi decisión y cosas que he vivido a muchas personas le ha hecho sentido, y allí la comedia ha sido mi clave, la comedia me salvó la vida".

Acerca de los cambios en la sociedad y como ha ido evolucionando, la comediante fue consultada sobre si hay algo en la industria de la televisión que le moleste. “Yo siento que en la televisión, hay personas que hoy día están en algunos espacios que yo no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres”, inició.

“Como por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla. Una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó con él. De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo. No me gusta tampoco”, concluyó.

El éxito de Pamela Leiva en Viña

La ex participante del reality 1810 fue una de las grandes ganadoras del gran evento viñamarino, en donde se llevó la gaviota de plata y oro luego de una divertida rutina que generó las risas y los aplausos de toda la Quinta Vergara.

Sobre esto, la comediante revela que el humor ha sido una de sus principales herramientas para enfrentar distintos sucesos de su vida. "De todas las cosas tristes que he vivido he logrado reír y cuando logró reírme yo digo ' ya estoy sana'. Para mí fue muy bonito el trabajo que hice en Viña, porque había todo un subtexto detrás más allá de la risa, que creo que da esperanza.

"Que también te muestra que a todos la vida nos golpea, pero de esa forma uno también crece, sigue adelante. Que dejemos de ser víctimas y la vida está en nuestras manos para poder cambiarla. Yo creo que ese fue el mensaje que a la gente le hizo sentido, sin buscarlo necesariamente, pero me hace a mi muy feliz", expresó.