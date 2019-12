Pablo Herrera fue internado de urgencia por accidente isquémico

El músico chileno Pablo Herrera fue internado de urgencia el sábado recién pasado, después de sufrir un accidente isquémico, quese produce cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo.

"Yo acostumbro ser medio torpe, me golpeo, choco con las cosas, pero cuando estaba ordenando noté que me estaba golpeando más de lo habitual. Cosa que hacía me pegaba con algo", explicó Herrera a LUN.

El artista que ya alcanza los 56 años se preparaba para dar un concierto en Los Ángeles, y fue su hijo Bastián quien se percató que estaba hablando como si estuviese borracho. Junto con su tío decidieron trasladar a su padre hasta una clínica.

Herrera advirtió que "no me acuerdo de haber llegado a la clínica, pasé de estar en la casa a estar en urgencias entero enchufado. Estaba semi consciente, pero hay episodios que no me acuerdo. Uno se puede morir y no se entera, es súper apacible".

Herrera, que se encuentra en su casa recuperándose, ahora espera el resultado de los exámenes que ante la posibilidad de detectar una arritmia o coágulo en su corazón, o algún depósito de colesterol en las arterias del cuello o del cerebro.

Eso sí, Pablo Herrera alertó que "a mi no me da susto irme para el otro lado, porque he tenido una vida linda, todas las deudas quedarían pagadas, dejo harta música para la gente, pero el tema es quedar con secuelas, no irme, pasar a ser un cacho para alguien".

"Es heavy, no quiero arruinarle la vida a nadie ahí teniendo que cuidar al tatita", puntualizó.