Oxígeno: Netflix estrenará el nuevo thriller de Alexander Aja

Alexandre Ajá se ha caracterizado por elevar su carrera en el cine de la mano del terror y el suspenso, y como Netflix está apostando por los más variados géneros estrenando una película por semana este 2021, ahora estrenará la más reciente película de realizador francés, Oxígeno.

Se trata de un thriller de supervivencia francés con la historia de una joven (Mélanie Laurent) que despierta en una cápsula criogénica sin saber quién es ni cómo llegó allí.

El oxígeno se agota rápidamente, y debe recobrar la memoria para escapar de esta pesadilla.

Laurent es reconocida pro participar en películas como Escuadrón 6, de Michael Bay; Inglorious Basterds, de Quentin Tarantino; y en la primera entrega de Now You See Me.

La hazaña completa su elenco con Mathieu Amalric, Malik Zidi, Marc Saez, Eric Herson-Macarel y Cathy Cerda, además de contar con guión de Christie LeBlanc.

Oxígeno será la sucesora de la entretenidísima Crawl en la filmografía de Alexandre Ajá, director de otras reconocidas entregas como The Hills Have Eyes, Haute Tension y Piranha 3D.

La película se estrenará el próximo 12 de mayo en la plataforma de Netflix.