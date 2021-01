La CIA revela miles de documentos sobre avistamiento de OVNIs durante los últimos 70 años

En un suceso inédito suceso, sin precedentes en la historia, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) reveló miles de documentos que registran información sobre el avistamiento de OVNIs en los últimos 70 años, material que hasta ahora se mantenía como clasificado.

Esto se debe a los recursos judiciales interpuestos por un grupo de entusiastas sobre el tema y que se agrupan en torno al sitio The Black Vault, quienes interpusieron miles requerimientos para que se liberara la preciada información.

Se trata de más de 2.700 páginas de documentos que describen incidentes relacionados con UFO’s (Unidentified Flying Objects, por su sigla en inglés).

Las acciones legales que pedían la desclasificación de información concerniente a la vida extraterrestre aumentaron explosivamente, al punto de que la CIA terminó recopilando todo todo en un CD-ROM que fue obtenido por el cabecilla de The Black Vault, John Greenewald. Fue él quien ahora compartió en el sitio web un extenso listado de archivos PDF para su descarga.

Además, escaneó y también publicó otros archivos que le hicieron llegar en formato físico.

Pero, ¿qué contienen los archivos sobre OVNIs liberados por la CIA? Se habla de imágenes con, evidentemente, objetos voladores que nunca pudieron ser identificados, luces en el cielo, la disputa de un fugitivo bosnio que supuestamente tuvo contacto con extraterrestres, las misteriosas explosiones a medianoche en un pequeño pueblo ruso.

De acuerdo con Greenewald uno de las evidencias más interesantes es aquella que apunta que el Director Asistente para la Ciencia y la Tecnología de la CIA en los años setentas vio "ALGO" relacionado con OVNIs cuando se le entregó en sus manos. Entonces, decidió indagar personalmente en el asunto y luego dio la orden de continuar con las investigaciones, tal orden y sus argumentos son clasificados.

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny