"No sé si lo tuve o no lo tuve": Mariana Derderián revela confusa experiencia que vivió con el coronavirus

La actriz Mariana Derderián vivió una confusa situación con un supuesto contagio de Covid-19, según contó en medio de una conversación con el programa de Instagram que conduce Angélica Castro para la revista Velvet.

"No sé si me dio Covid, parece que tuve. Me invitaron a un Pasapalabra, tienes que hacerte el PCR. Yo me sentía increíble, entonces 'obvio, ven'. Palo en fosa nasal uno, dos, pésimo. Y me llaman a los dos días y me dicen 'te salió positivo'. PCR positivo", contó en el diálogo que se dio hace un mes, pero que este fin de semana volvió a viralizarse por la particular situación que enfrentó la intérprete de 40 años.

Según explicó, cuando la llamaron para notificarla, "yo venía bajando el (cerro) Manquehue, o sea en verdad era 'me siento demasiado bien'".

De hecho, "no tenía ningún síntoma y había estado con mi papá el día anterior, con mis niños, el papá de mis hijos que los viene a ver, la Pili que vive conmigo, que me ayuda. Y yo dije '¿cómo vamos a ser todos asintomáticos? Esto es como un falso positivo'".

Mariana Derderián en un capítulo de "Pasapalabra".

Para poner en orden las cosas, Derderián decidió hacerse un examen por su propia cuenta y así darse tranquilidad a sí misma, a su familia y sus cercanos, dado los múltiples contactos que había tenido.

"A la semana, por mi cuenta, me hice otro PCR y me salió negativo. Me dijeron ‘es que quizás la carga viral del primero era muy baja’. La cosa es que no sé si lo tuve o no lo tuve, pero igual estuve 14 días full encerrada", sinceró.

Antes de concluir añadió que "y vinieron del Minsal como tres veces a ver si estaba. Me pareció impresionante el seguimiento del caso. Te fiscalizaban si estabas en la casa o no, dar nombres, con quién estuviste".