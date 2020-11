"No me llevo con la gente": Chino Ríos confiesa sus razones para irse a vivir lejos de Chile

Marcelo Chino Ríos sigue dando que hablar por su acusación sobre una supuesta violación en contra de Pamela Jiles, que luego desmintió sólo para que al día siguiente volviese a arrementer nuevamente contra la diputada de manera desafiante. Pero otra de las declaraciones que dejó su participación en "Las Indomables" y que sigue viralizándose en redes sociales es aquel momento en que explicó sus razones para irse a vivir lejos de Chile.

Examinando lo que ha sido su existencia y carrera profesional, Ríos resaltó que "no sé si siempre fui contestador. Y creo que la vida me llevó a ser así. Empecé a los 8 a jugar tenis, me salí a los 13 del colegio. Ya empecé a vivir sólo, porque viajaba a los 13 y me iba de enero a noviembre".

"De ahí no paré hasta los 26 años, que me retiré por lesiones y todo. Pero estuve casi 20 años viajando por todo el mundo y la vida, el estar solo, imagínate estar en Japón solo, quizás me hizo ser así", explicó Ríos.

Marcelo Chino Ríos conversando con "Las Indomables".

Entonces, continuó su relato, "mi personalidad cayó mal en el ambiente Chile, en la parte como persona. Yo tuve harto problema con gente, con periodistas que no aceptaban que yo fuera contestador. Pero yo hablo con los deportistas hoy en día, los futbolistas me dicen 'gracias a ti, hoy sabemos que se puede'".

"Yo no me llevo con la gente en Chile, y es una de las razones por las que me vine a vivir afuera. No me llevo bien. Con la gente que es de plata, arribista, me llevo mal. Porque es envidiosa. Por mí, me iría a meter al Cerro 18 ahí con los hueones a huevear y te tomas unas cervezas, me encanta. Me encanta la gente de la calle, los que te saludan, los que te piden plata".

"Pero no lo paso bien con gente con plata. El rotito con plata, esos hueones, me caen pésimo", puntualizó el ícono de la farándula chilena.