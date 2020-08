"No falta nada": Vale Roth confiesa que junto a su pololo quieren ser padres

Desde que Valentina Roth encontró el amor, cambió su vida para mejor. La bailarina, que por estos días, ha repletado su Instagram con fotos y videos junto a "Benito", el gato que adoptó junto a su pololo, le ha hecho reflexionar sobre la maternidad.

En entrevista con La Cuarta, comentó que el pequeño felino llegó a su vida luego de que publicara en sus redes sociales que quería uno. "Me habló mucha gente, entre ellos, una niña que me contó de este gatito, me mandó una foto y yo dije ‘lo quiero ahora’. Me lo vino a dejar al otro día y la verdad es que me enamoré. Lo llevamos al veterinario y todo súper”, contó.

Además, la bailarina confesó que hasta le da leche en mamadera para alimentarlo. "La niña me contó que la mamá del gatito no lo pescaba, no lo amamantaba, entonces, decidimos adoptarlo pequeñito. Por eso yo estoy ahí con él siempre, dándole su mamadera y cariño de hogar (...) Es como ser mamá, full preocupados 24/7 por él", explicó.

Dado esto, junto a Tomás, su pololo, han pensado en proyectarse y ser padres. "A los dos nos gustaría y a nuestras mamás también, pero es muy pronto, tenemos que estabilizarnos en tema de lucas y ahí podemos ver", dijo.

“Igual no quiero después de los 31, yo creo que antes, aunque no falta nada, jajajá“, concluyó.