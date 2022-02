Netflix anunció que una de las series de su catálogo no será renovada para una nueva temporada. Se trata de Another Life, producción que estrenó su segunda entrega el pasado mes de octubre de 2021.

De hecho, fue la estrella y productora Katee Sackhoff, quien compartió la noticia a través de sus redes sociales este lunes por la tarde. El streaming no dio una explicación sobre la cancelación, sin embargo, Sackhoff confirmó que las temporadas adicionales no estaban en los planes.

"Me gustaría agradecer a todas las personas que vieron y apoyaron Another Life en Netflix", expresó Sackhoff. "A nuestro equipo y elenco, gracias por trabajar siempre tan duro y estar preparados. Ojalá pudiéramos hacer más temporadas, pero lamentablemente no está en las cartas. Nos vemos en la próxima aventura".