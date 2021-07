Fiscalía maneja 3 hipótesis sobre la extraña muerte de Nayara Vit: "Escucharon gritos"

Las dudas en torno a la repentina y extraña muerte de la modelo brasileña Nayara Vit siguen rondando la investigación, la que ahora cuenta con nuevos antecedentes investigados por la Fiscalía, donde manejan 3 hipótesis sobre el suceso.

La noche del miércoles 7 de julio, la mujer de 33 años se precipitó desde el piso 12 de un edificio en el sector oriente de la capital, donde residía junto a su actual pareja. Si bien en un primer momento, se barajó la posibilidad de un suicidio, ahora la investigación también se abrió a la tesis de un homicidio.

La familia de Vit descartó de plano la hipótesis del suicidio, ya que no tenía antecedentes de depresión o comportamientos previos que justificaran tal conducta. Su prima Flaviana Puga comentó que "yo soy doctora, prima y muy amiga de Nayara. Ella no tenía un historial de tentativas suicidas, no tenía trastornos depresivos. Nosotros no vemos motivo ninguno para el suicidio".

En tanto, este jueves, el fiscal Omar Mérida indicó en una declaración pública que el organismo actualmente está investigando tres hipótesis: "Estas son el suicidio, la caída accidental y el homicidio. Para poder aclarar esto significa que la investigación debe avocarse a recabar antecedentes".

En torno al suicidio, Mérida advirtió que revisarán sus exámenes médicos, además del testimonio de su círculo cercano, buscando mayor claridad.

"En el caso de la caída accidental, nuevamente es el sitio del suceso el que nos va a dar características especiales que podrían fundamentar una hipótesis como esa. Si existió por ejemplo una discusión por la que la persona hubiese perdido el equilibrio y lanzado al vacío", postuló.

El fiscal también explicó que "las diligencias que se desarrollan en este minuto consisten en el análisis primario del sitio del suceso de la caída".

"Hoy en la mañana se llevó a efecto una diligencia de entrada y salida de un segundo domicilio de Nayara, con el objetivo de recabar información personal".

"Se realizarán empadronamientos masivos de testigos del sector donde se produjo la caída, debido a que hay antecedentes de personas que escucharon gritos y tuvieron la posibilidad de advertir una situación que ocurría en el balcón del décimo segundo piso", puntualizó.