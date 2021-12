No cabe duda que a medida que se acerca la Navidad, los panoramas para disfrutar en familia aumentan y uno de los más esperados es la transmisión de 'Mi Pobre Angelito', el clásico filme de las festividades protagonizado por Macaulay Culkin.

La primera película, que se estrenó hace 31 años, sigue al pequeño Kevin McCallister, quien es olvidado por su familia por accidente en vísperas de las fiestas, por lo que debe quedarse solo en su gran mansión, mientras es acechado por dos torpes ladrones que intentan ingresar a como de lugar a la casa.

A pesar de que es un clásico de estas fiestas, este 2021, Canal 13 decidió que no emitirá 'Mi Pobre Angelito' como lo hacía habitualmente, por lo que muchas personas ya se están preguntando dónde ver la cinta 1 y 2.

¿En qué plataforma de streaming se pueden ver Mi Pobre Angelito 1 y 2?

Si eres de los que no te puedes perder un año sin ver 'Mi Pobre Angelito' el día de Navidad, no te preocupes porque las películas se pueden ver como contenido exclusivo en Disney Plus.

Eso no es todo, porque además la plataforma lanzó un remake titulado 'Mi Pobre y Dulce Angelito', protagonizada por el actor Archie Yates, quien dio vida a Yorki en 'Jojo Rabbit'.

Esta nueva versión relata la historia de Max Mercer, un niño que se queda solo en su casa luego de que su familia se fuera de vacaciones a Japón. En esta ocasión eso sí, será acechado por un matrimonio que quiere recuperar una reliquia de la familia, pero el niño hará todo lo posible para que eso no ocurra.