Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Rihanna con su primera canción en seis años, el nuevo video de Adele, además del sencillo para el que Harry Styles creo un trabajo audiovisual, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Rihanna - Lift Me Up

Rihanna acaba de romper su silencio creativo en la música de seis años y lanzó su nuevo sencillo llamado Lift Me Up, canción principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de Marvel. El tema está dedicado al fallecido actor Chadwick Boseman.

Adele - I Drink Wine

Adele lanzó un nuevo video para I Drink Wine, de su último álbum 30. El entrañable y sincero video está fotografiado por Joe Talbot, Mejor Director 2019 en el Festival de Cine de Sundance por su película debut The Last Black Man en San Francisco. ¡El clip muestra a Adele flotando soñadoramente por un río lento con un vestido personalizado de Valentino mientras nadadores sincronizados bañan a nuestra heroína en rosé!

Harry Styles - Music For A Sushi Restaurant

Music For A Sushi Restaurant ya está certificado por la RIAA como Oro y está en el Top 10 en la radio pop (EEUU), convirtiendo a Harry en el primer artista masculino en tener tres canciones en el Top 10 a la vez (As It Was, Late Night Talking y Music For A Sushi Restaurant). Con este posicionamiento, Harry se convierte en el tercer artista en la historia de las listas de Pop Airplay en lograr esta hazaña.

Joaquín Sabina - Sintiéndolo mucho

Sabina se muestra como el viejo lobo del mar de las emociones sublimadas en forma de canción, y hace suya la tradición marítima que dice que el capitán será la última persona en abandonar el barco antes del naufragio. “Sintiéndolo mucho” funciona pues como un canto portuario y tabernario: un tanto de sirena, en su embaucadora seducción; otro tanto de cisne, en ese bello amotinamiento contra el paso del tiempo y en el indisimulado y luctuoso sabor a despedida que destila el tema.

Reik, Rusherking - A mi lado

“Después de unos años de hacer muchas colaboraciones en el mundo urbano, es lindo acercarnos otra vez a un sonido más pop”, cuenta Jesús Navarro al hablar sobre este nuevo single. “Sobre todo es emocionante volver acompañados de gente joven que está haciendo cosas nuevas, que tiene los oídos frescos y que al final, inevitablemente nos llevan a nosotros a otro lugar. Ha sido una linda experiencia el desarrollar la canción y el video que lo grabamos en la Ciudad de México en una casa abandonada súper cool”.

Lasso - Corriendo con Tijeras

El artista presenta una especie de power ballad aderezada con su inconfundible estilo, donde relata el desgaste natural que viven muchas parejas: "pasar de la miel inicial al desgaste, la monotonía e incluso los pleitos y problemas diarios, mismos que se soportan sólo porque aún queda algo de cariño. Sin embargo, la sensación que queda es la de estar corriendo con tijeras: siempre a punto de lastimarnos profundamente".

Carlos Baute - Ni La Mitad

"Ni la mitad nace en la época de la pandemia, en el momento que yo estaba viviendo en Letonia con mi familia, en esos días, yo no paraba de componer y me junté con mi querido amigo productor y compositor Manu Chalud por Zoom en el que se sumó también Carlos Almazán, cuando empezamos hablar qué canción quería componer, que onda y que estilo, les comenté para hacer una canción estilo pop, mid tempo pero que moviera fibras. Les comenté una historia que me había inspirado mucho para ser realidad. Un fan me escribió por redes sociales lo que le estaba pasando, me cautivó desde el inicio de su carta, con la pasión que hablaba de su ex- y las ganas locas de recuperarle, noté tanto su amor de su parte que ese fue el motivo para que naciera esta canción", dijo Baute.