Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Lucybell en un homenaje a Los Ángeles Negros, Nicki Minaj junto a Maluma y Myriam Fares con el Himno del Mundial de Qatar 2022, y lo más reciente de Phoebe Bridgers, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares - Tukoh Taka

La canción hará historia como la primera del Mundial de Fútbol de la FIFA con letras en inglés, español y árabe. Esta colaboración presenta una gran energía entre los tres artistas, mientras rapean y cantan sobre unir a los fanáticos de todo el mundo y celebrar juntos. La canción fue producida por Gordo, Play-N-Skillz y Massari.

Lucybell - Porque te quiero

Lucybell ha compartido a través de plataformas de streaming una versión de Porque te quiero de Los Ángeles Negros, la clásica agrupación oriunda de San Carlos y cuya huella marcó a toda la música latina desde fines de los sesenta.

Phoebe Bridgers - So Much Wine

Phoebe Bridgers lanza un cover de So Much Wine de The Handsome Family - una adición a su catálogo de canciones Navideñas. Las ganancias de la canción se destinarán al Centro LGBT de Los Ángeles, que es uno de los pocos centros de salud calificados por el gobierno federal con proveedores especializados en el tratamiento del abuso de sustancias para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas que viven con el VIH.

The Versions - Wake Up / Slow Death

El grupo The Versions, integrado por Álvaro Gómez de Perrosky (batería y coros), Samuel Maquieira de Yajaira (guitarra y voz), Luciano Mariño de Los Chinches (guitarra y coros) y Alejandro Gómez de Solar (bajo y coros), regresa a la actividad de la mano de su nueva entrega: “Wake Up”, el primer track de su próximo larga duración y Slow Death, una versión de The Flamin’ Groovies.

ELENA ROSE - Bayamón

La reconocida compositora y cantante Elena Rose trae un nuevo ritmo y melodía en su más reciente canción, “Bayamón”. En esta nueva producción, la artista demuestra su gran poder vocal en un tema que cuenta con una poderosa lírica que presenta la fuerza y determinación del empoderamiento femenino. "Bayamón" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

J MENA - Mi Felicidad

En palabras de la artista: “Siento que es una canción hermosa, una de las canciones más importantes, porque logré escribirle a la persona más importante de mi vida. Creo que sobre todo las mamás me van a entender.”