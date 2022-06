Ms. Marvel ya anda haciendo de las suyas en Disney+ y los fanáticos ya pueden conocer una faceta del personaje. Sin embargo, para comprenderlo completamente, siempre se puede recurrir a la fuente original, por eso aquí te contamos qué cómics que debes leer si te encantó la nueva serie de Marvel.

Ms. Marvel tiene como protagonista a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, Kamala es fan de los súper héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel.

Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. ¿La vida mejora con superpoderes?, es el cuestionamiento que propone la producción.

Y no sólo en la adaptación, sino que también las viñetas. Una de las creadoras de Kamala Khan y también productora de la serie, Sana Amanat, en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , indicó que "el cómic funcionó muy bien. Tuvimos arcos increíbles".

"Y creo que lo que me encanta de eso es que conquistó a gente de diferentes orígenes, gente que en realidad nunca leyó cómics antes de apareciera en las tiendas por primera vez, por lo que esto significaba y lo que tenía que defender".

"También siento que es perfecto para una serie, una serie de acción real. Pero claro, la verdad no entiendo exactamente cómo y por qué [llegó a hacerse realidad]. Aunque creo que se debe a que ella es bastante genial", puntualizó Amanat.

Ms. Marvel | ¿Qué cómics leer?

Pero, ¿de donde viene toda la fascinación que detona Kamala Khan? Si bien el personaje hizo su primera aparición en Captain Marvel #14 (agosto de 2013), posteriormente logró convertirse en el primer personaje musulmán de Marvel que protagonizaba su propio cómic.

Tal hazaña no se consiguió sólo por la idea que la editora de Marvel Sana Amanat tuvo durante una conversación con un colega, sino que luego se potenció cuando la guionista G. Willow Wilson quiso incorporarse al proyecto, que finalmente se postuló como un deseo de explorar la expansión de las comunidades y tradiciones musulmanas en la cultura estadounidense, todo desde una perspectiva auténtica.

Así luego se sumó Jamie McKelvie para construir la identidad gráfica de Kamala rediseñando la estética de Carol Danvers como Captain Marvel y combinándola con el diseño original de Ms. Marvel, de Dave Cockrum.

Así, los cómics para entender a cabalidad el origen y el potencial de Kamala Khan como Ms. Marvel son los arcos escritos por G. Willow Wilson, con arte compartido de Adrian Alphona y Takeshi Miyazawa, que se publicaron entre 2014 y 2019, los que están recopilados en diez volúmenes:

- Ms. Marvel Volume 1: No Normal

- Ms. Marvel Volume 2: Generation Why

- Ms. Marvel Volume 3: Crushed

- Ms. Marvel Volume 4: Last Days

- Ms. Marvel Volume 5: Super Famous

- Ms. Marvel Volume 7: Damage Per Second

- Ms. Marvel Volume 8: Mecca

- Ms. Marvel Volume 9: Teenage Wasteland

- Ms. Marvel Volume 10: Time and Again

Este recorrido primordial de la superheroína establece cómo obtuvo sus poderes -ciertamente de manera muy diferente a lo que ocurre en la serie-, además de cómo comienza entender la responsabilidad de tener esas habilidades, además del impacto que esto tiene en su vida de adolescente.

En el fondo, como originalmente la define Marvel: "una paquistaní-estadounidense que creció en Jersey City, Kamala Khan idolatraba a los superhéroes como la Capitana Marvel, y nunca soñó que tendría la oportunidad de unirse a sus modelos a seguir para proteger a la sociedad de las fuerzas del mal".

"Pero con una habilidad inhumana para alterar la forma y el tamaño, la nueva Ms. Marvel adoptará una actitud idealista tanto como cualquier otro poder para hacer del mundo un lugar mejor", remata la descripción.