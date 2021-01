Miley Cyrus prepara cover de Metallica con Elton John, Chad Smith y Yo-Yo Ma

La cantante Miley Cyrus confirmó los invitados estelares que tendrá para participar en un disco que contendrá una serie de covers de la banda Metallica.

En conversación con el programa radial Capital Breakfast, la artista dijo que contará con la colaboración de los mismos integrantes de la banda encabezada por James Hetfield, además del británico Elton John, el pianista Yo-Yo Ma y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

De hecho, la artista aseguró que "ya hice un cover de Metallica para Nothing Else Matters junto con Elton John en el piano. Tengo a Yo-Yo Ma, Chad Smith; tantas estrellas".

"Estoy muy entusiasmada con esta colaboración. Estoy llena de energía. Me encanta cuando los ingredientes no encajan del todo", añadió la intérprete de 28 años.

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus se refiere a su trabajo en homenaje a Metallica, ya en que 2019 interpretó Nothing Else Matters en el festival Glastonbury, adelantando lo que sería su nuevo proyecto.