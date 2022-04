El esperado show de Metallica en Chile se llevará a cabo hoy, para todos sus seguidores incondicionales, esta noche podrán disfrutar de todo el sonido en vivo del poder de James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, y Robert Trujillo.

La banda estadounidense ya se encuentra en nuestro país, y ayer causó bastante revuelo en las redes sociales durante su prueba realizada alrededor de las 22 horas. Algunos vecinos de Santiago, incluso mencionaron que sobrepasaron los decibeles permitidos.

A continuación te comentamos porqué el concierto se llevará a cabo en el Club Hípico y no en el Estadio Nacional cómo se había anunciado anteriormente.

¿Por qué el concierto de Metallica se realizará en el Club Hípico y cuánta gente asistirá?

La productora DG Medios tomó la decisión de cambiar la localización desde el Estadio Nacional, al Club Hípico de Santiago. Debido a qué con las autoridades del estadio no se alcanzaron acuerdos y decidieron no autorizar su uso para el show del 27 de abril, la productora decidió acatar y cambiar la localidad. De igual manera y para los fanáticos no conformes con el cambio, podrán realizar la devolución de tickets del show.

Se espera qué esta noche lleguen más de 50 mil personas al World Wire Tour de Metallica por Sudamérica.