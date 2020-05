Metalingüística se confiesa fanático de la UC, cuenta su amor por la Premier League y recuerda a su padre futbolista

Metalingüística conversó en exclusiva con RedGol y nos contó de su lado futbolero. Se confesó hincha de Universidad Católica y también reveló el pasado de futbolista profesional que tuvo su padre, Nelson Quilodrán. Además, mostró su fanatismo por la Premier League, la que catalogó como la mejor liga del mundo.

"Wow muchas preguntas, la verdad es que soy de la Católica, soy de la UC, cruzado de corazón, y del fútbol internacional sigo mucho al Chelsea, me encanta la Premier League, encuentro que es competitiva, la mejor liga de Europa, y de pequeño sigo a ambos", manifestó el freestyler.

Diego Quilodrán se dio el tiempo de analizar los equipos de la UC que más marcado lo dejó: "la verdad es que he disfrutado harto, Lucas Pratto el 2011 y cuando estaba Gary también, creo que en el 2007, si no me equivoco, donde estaba Julio Gutiérrez. Recuerdo haber ido a un partido de la Católica con la U. de Concepción y ahí ese equipo fue el que me quedó marcado, donde estaba Gary Medel, creo que fue el 2007”.

Pero este amor por la banda no nació solo, lo fomentó su padre, Nelson Quilodrán, ex futbolista, y que inspiró a Metalingüística. "Bueno, no la viví mucho, porque cuando estaba creciendo ya estaba retirándose, entonces no viví mucho, pero me contó todo. Lo acompañé mucho cuando fue entrenador de arqueros y soy de la Cato porque él jugó en la Cato y esa es una de las razones. Entonces admiro harto esa parte de lo que hacía mi papá y por eso estuve más ligado al fútbol", afirmó.

Finalmente, el cantante se mostró responsable ante la pandemia y dejó en claro que hay que esperar para que regrese el fútbol y defendió a la liga nacional: “como estás diciendo eso, el futbol chileno es letal. Obviamente se echa de menos estar ahí viendo fútbol, jugar igual, salir a jugar sus pichangas estaría bueno, pero no se puede, así que hay que esperar que vuelva todo y ansioso por eso".