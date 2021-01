"Nunca he lucrado con mis relaciones": Mayte Rodríguez se sincera sobre sus romances

La actriz Mayte Rodríguez ha sido el foco de la atención durante los últimos días, después de que se detonaran los rumores de su supuesta relación amorosa con uno de los dueños del local 5 Sunset Lounge, ubicado en Reñaca. Ella se mantenía en reserva el tema del amor, hasta ahora que concedió una entrevista a la Revista Velvet.

¿Cambió el estrellato por el anonimato? se preguntan algunos ahora, después de que la hija de Carolina Arregui es reconocida por mantener romances con personajes de gran reconocimiento público, como Tiago Correa, Alexis Sánchez y Diego Boneta.

Tras el fin de su vínculo con el actor mexicano de la serie "Luis Miguel", Mayte ahora se convirtió en la nueva ama y señora de la portada que trae la nueva edición de la Revista Velvet, medio con el que habló de los proyectos que tienen en mente, además de sus experiencias durante la pandemia del coronavirus y entre todo esto también dejó entrever algo sobre el estado de su corazón.

Si bien no se hizo cargo de los rumores, Rodríguez sí habla en términos generales de lo que son sus amores, postulando que "me considero una persona bastante hermética, cuido mucho mi mundo, mi núcleo, y respeto mucho las relaciones que tengo".

Y así como cuida sus relaciones, también blinda su pasado. De ahí que comenta que "lo más positivo de todo es seguirse queriendo desde otro ángulo, poder transformar el amor y entender que uno compartió una etapa con alguien porque esa persona es maravillosa y uno la elige para vivir una etapa, apreciar ese buen momento".

La portada de Revista Velvet que protagoniza Mayte Rodríguez.

Hay que "aprender y atesorarlo, más allá de que la relación después cambie y tome otra forma y otro color", sumó en su declaración.

De ahí que también agregó "nunca he lucrado con mis relaciones, yo no me dedico a la farándula", aunque sabe que "inevitablemente la prensa se ha acercado por las relaciones mediáticas".

Mayte Rodríguez ahora tiene su atención puesta en "La forma del Miedo", la nueva película del director chileno Jorge Olguín y además está grabando un nuevo programa donde puede desarrollar una de sus grandes pasiones: el buceo.