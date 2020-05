"May The 4th Be With You": el emotivo video de celebración del día de Star Wars

Como ya se ha hecho una tradición, este y todos los 4 de mayo se celebra en el mundo entero el día de Star Wars. Con el paso de los años, la fecha ha tenido grandes avances, al punto de que la propia industria lo reconoce como tal.

Es por ello que en este 2020, cuando se cumplen 42 años y el planeta está en cuarentena por culpa del coronavirus, es que desde la cuenta oficial de YouTube quisieron hacer un regalo a sus seguidores.

En las últimas horas publicaron un video en el que se hace un repaso por todas las historias que se han contado en torno a la saga. Ya sea en el cine o en las series animadas, los personajes principales del drama se hicieron parte para recordar este día.

Hace poco, Star Wars llegó completa a Disney+ y Amazon Prime

Cabe recordar que el día de Star Wars se celebra los días 4 de mayo por el parecido a la popular frase "May the force be with you (que la fuerza esté contigo)" con la fecha en su pronunciación en ingles: "May The 4th Be With You".

Revisa el video de celebración del día de Star Wars: