Mauricio Israel, panelista de Sígueme y Te Sigo, respondió a los dichos de Pamela Leiva durante el capítulo más reciente de Podemos Hablar, en dónde la comediante que recientemente triunfó en el Festival de Viña expresó que no entendía como el ex comentarista deportivo tenía pantalla.

“Yo vi lo que ella dijo, fue a pito de nada. Lo revisé después de que se emitiera ese programa, porque mucha gente me escribió diciendo que estaban hablando de mí”, indicó.

“Me llamó la atención, y estuve pensando en estos días cuáles podrían ser las distintas razones por las cuales ella está molesta conmigo, porque yo pensé que le iría mal en el festival, después dije que había sobre reaccionado con el tema del Kiwi”, agregó.

“Ella hizo afirmaciones que no son ciertas en ese programa, que no voy a entrar a discutir”, expresó.

Agregando que no cree en la cultura de cancelación. “Simplemente, le quiero decir que nadie puede cancelar a otra persona, nadie se puede convertirse en un juez, para decir que yo maltrato a mujeres o que todo lo que yo hice está comprobado, porque se ha demostrado con el tiempo, que muchas de esas cosas no son ciertas”

“Espero que nunca te caigas, y si algún día te llega a pasar algo, ni Dios lo quiera, créeme que yo no voy a hacer leña del árbol caído. Jamás te cancelaría”, puntualizó.

Pamela Leiva crítica presencia de Mauricio Israel en la TV

En el capítulo más reciente de Podemos Hablar, la comediante que triunfó en la más reciente edición del Festival de Viña estuvo presente y fue consultada sobre si hay algo en la industria de la televisión que le moleste.

Ella señaló que siente que “en la televisión, hay personas que hoy día están en algunos espacios que yo no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres”, inició.

La triunfadora de la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, fue consultada por el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, acerca de su rol social y la lucha feminista. A lo que la comediante respondió: "Yo nunca he buscado decirle a la gente que es lo que tiene que hacer, pero mi vida, mi decisión y cosas que he vivido a muchas personas le ha hecho sentido, y allí la comedia ha sido mi clave, la comedia me salvó la vida".

