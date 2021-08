Yamila Reyna llegó con un particular look al más reciente episodio de Masterchef Celebrity, con un detalle que no pasó inadvertido para los televidentes: su chasquilla.

Alegre y despampanante como siempre Yamila entró al capítulo motivada por lo que vendría en los próximos retos a enfrentar.

Sin embargo era imposible ignorar lo dispareja que estaba su chasquilla, algo que terminó sacando de quicio a los televidentes, sobre todo cuando aparecía en las entrevistas fuera de la cocina.

Los comentarios dirigidos al estilo presentado por la argentina llegaron incluso a superar las reacciones por el conflicto que ella misma tuvo con Camila Recabarren, por el liderazgo en la prueba de equipos.

Incluso, la misma Yamila publicó algunos de los mensajes a propósito de su cabello:

Algunas de las publicaciones que le causaron gracia a Yamila Reyna y las compartió en sus historias de Instagram.

En tanto, estas fueron otras de las graciosas reacciones: