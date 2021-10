Marvel y Disney le dieron un duro golpe a los fanáticos esta semana, después de que confirmó el retraso en el estreno de múltiples películas del MCU.

Así, las próximas películas de Doctor Strange, Thor, Black Panther, Captain Marvel y Ant-Man vieron cómo sus estrenos saltaron de fecha, dejando atrás los días inicialmente asignados.

Ahora fue nada menos que el presidente de Marvel, Kevin Feige, quien entregó una explicación que tiene que ver más con la creación de las películas que con mantener a los fanáticos satisfechos sobre una entrega uniformada y constante de aventuras audiovisuales.

"Las producciones se modifican y cambian, y como tenemos tantos espacios (en su calendario), simplemente los alteramos", comentó Feige a Variety, en medio de la premiere de Eternals el lunes pasado.

En el fondo, especificó Feige, "todas las aperturas para Marvel son las mismas, sólo modificamos cuando van a salir. Y sí, Strange [in the Multiverse of Madness] se movió seis semanas, así que en vez de haber tres meses entre las películas de Marvel, habrá cinco meses y creo que somos capaces de soportar eso".

Marvel: ¿Para cuándo quedaron las películas que cambiaron su fecha de estreno?

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 de mayo de 2022

- Thor: Love and Thunder, 8 de julio

- Black Panther: Wakanda Forever, 11 de noviembre de 2022

- The Marvels, 17 de febrero de 2023

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 28 de julio de 2023