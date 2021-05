Martín Cárcamo recuerda el último momento que compartió con Carolina Fadic

En el último episodio de "De Tú a Tú" se encontraba invitado el actor Francisco Reyes, con quien junto al conductor del programa, Martín Cárcamo, recordaron a la fallecida actriz Carolina Fadic.

En el espacio ambos comentaban sobre los roles más emblemáticos del actor, así como también las canciones más conocidas de las teleseries donde participó, como “Rompecorazón” y le clásico hit "No me pidas hoy una canción de amor”, teleserie de 1994 donde Fadic hizo su debut en la TV

El animador reveló que compartió con la actriz el día anterior a su muerte. “La Carola era un personaje alucinante, era muy divertida, muy deslenguada, decía las cosas de frente. Tenía una personalidad potente pero simpática, no era pesada en lo absoluto, pero si algo no le parecía bien, iba y te lo decía sin ningún problema”, detalló.

El animador explica que su ex esposa está de cumpleaños el 8 de octubre y que ellos contrajeron matrimonio el 10 del mismo mes.

A la celebración asistió la actriz, quien compartió con la pareja, sin embargo, al día siguiente se enteraron lo que sucedió con la actriz, quien sufrió una hemorragia cerebral y falleció.

“La Carola va al cumpleaños de mi ex señora, ella pololeaba con Eduardo Kuthe, muy amigo mío y que además trabajamos juntos. El 9 en la noche le viene el ACV, como a medianoche, si mal no recuerdo y yo me casé el 10 de octubre”, detalló.

Cárcamo comenta que tras casarse fue a acompañar a Eduardo Kuthe. “Nunca se me va a olvidar esa fecha, nosotros estuvimos con la Carola un día antes y tengo recuerdos muy lindos de ella”, contó.