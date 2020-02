Maroon 5 no convence al público del Festival de Viña 2020

Pese a todo lo rimbombante que fueron las presentaciones y siendo una de las noches que primero agotó las entradas en el Festival de Viña del Mar 2020, el público aparentemente no quedó muy contento con el desempeño de Maroon 5 en el escenario.

Si bien en la Quinta Vergara aplaudieron cada uno de los temas, en redes sociales el asunto fue distintos. Las críticas apuntaron principalmente al poco ánimo demostrado por el vocalista Adam Levine durante la actuación.

Un par de "thank you" y al final "we meet in Santiago, tomorrow", a propósito del show que tienen mañana en el Estadio Bicentenario de La Florida, fue lo poco que se le pudo escuchar al líder de la banda estadounidense.

Estas fueron algunas de las publicaciones que se hicieron sobre el paso de Maroon 5 por el escenario de Viña 2020:

Imágenes exclusivas de Adam Levine abandonando la Quinta Vergara �� #Maroon5 pic.twitter.com/vFOSu8ua4v — Eve✌�� (@SoyEveelyn) February 28, 2020

Cómo que #Maroon5 menosprecio el Festival, cero contacto con la gente, totalmente engreído el vocalista, canta ahí nomas, ni una palabra en español de cortesía, horrible!!!! — Hernán Leonardo (@BelamiArkan) February 28, 2020

Ni siquiera fui a viña y me siento estafada �� quién me devuelve mi tiempo ahora? #Maroon5 pic.twitter.com/yxwCl178hY — jabi �� (@pmoretwice) February 28, 2020

Así se me cayó la cara de vergüenza después de decirle a mis papás que #Maroon5 se mandaban los medios shows. #Viña2020 pic.twitter.com/RBZh5pZ984 — Loreh Lynn. (@bo_hemiaa) February 28, 2020

antes de que pidan gaviota o le echena culpa a los animadores de no pescarlos #Maroon5 pidio no interactuar con los animadores ni recibir los premios �� #viña2020 pic.twitter.com/M8hTIVTtob — Señorita esceptica �� (@Miss_sceptical) February 28, 2020

imaginen ese público que no tiene idea que #Maroon5 no va a recibir premios en el escenario y que piensan que les cortaron el show jajdksksjjs pic.twitter.com/kN20KvUew3 — AnyelaC�� (@anyelacaceresr) February 28, 2020

Cabroas Adam Levine es solo un cuerpo bonito, yo me siento mal pero me imagino a los que pagaron la entrada para ir a verlos en vivo ��‍♀️#Maroon5 pic.twitter.com/po4yrIjGru — Sool�� (@misolsito0) February 28, 2020

Eso les pasa por confiar en los gringos qls divos y pasados a caca, show de mierda malo #Maroon5 pic.twitter.com/wc5JwQxPcD — Sintagsix (@sintagsix) February 28, 2020

Adam Levine de #Maroon5, saliendo del escenario cuando termino el concierto en Viña. pic.twitter.com/z0TlhcHKPj — Carlos Rojas (@carlosspm86) February 28, 2020

#maroon5

yo creo que deberíamos ignorar la presentación de maroon 5 y solamente contar a los backstreet boys, ¿no?

Esto jamás pasó caballeros pic.twitter.com/ipDpUQ385R — Noemí ⁷ ; SI PO, APRUEBO ���� (@3uphoriaaa) February 28, 2020

Ahora que salga el flaco diciendo mira esa wea hermano #Maroon5 pic.twitter.com/DNnuha9zQV — #RENUNCIAMAÑALICH (@nggonzal) February 28, 2020

En mi opinión #Maroon5 tocó bkn y sonó bkn, pero fue como “Tocar en Viña no nos podría importar menos”. Ni siquiera nos piscolearon �� — Don Rorro Sinergia (@rorral) February 28, 2020

Se acuerdan cuando Viña traía músicos que en realidad daban un espectáculo en la noche Anglo?? #Maroon5 #viña2020 pic.twitter.com/pkC3S7GuCW — Juan-Carlos (@juancarlosnzc) February 28, 2020

NOS COMIMOS DE RELLENO MAS DE MEDIA HORA CON PUROS COMERCIALES QLS PA ESTE SHOW DE MIERDA??? les tenia mas fe, igual me las cante todas si #Maroon5 pic.twitter.com/yA6ZwvpUG1 — lia �� (@liassj_) February 28, 2020

cuando pensaste que maroon5 daria la mejor presentacion de viña y terminaron dando una de las peores de todo el festival #Maroon5 pic.twitter.com/l7DBxWbLp0 — samiraailef233 (@samiraailef233) February 28, 2020

La cara de los que pagaron 215 lucas cuando termino el show #Maroon5 #FestivalDeVina2020 pic.twitter.com/vyu2tDn7Xa — Tan-Roto��#YOAPRUEBO (@bastiannacho) February 28, 2020

Yo ahora arreglandome para salir para no darle la cara a mi familia después de decirle que #Maroon5 haría pedazo de show.

Estúpida quedé... pic.twitter.com/rkx82vpM8m — Yeheet ʘ‿ʘ (@TortugaSad) February 28, 2020

Yo viendo el festival después de decirle a toda mi familia que #Maroon5 hacía los medios shows pic.twitter.com/NkPGFG7Iwl — Valentina Mesa (@valentinaamesa2) February 28, 2020

Bueno, y eso fue el anunciado; "el plato fuerte" de este Festival de #Viña2020...



Hay que decir que #Maroon5 cumplió menos que los "Tiempos Mejores" de este gobierno, y con el mismo desgano y nivel de conexión con la gente. — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 28, 2020

La producción de Viña presumiendo que tienen a maroon 5 //// Adam Levine sin saber qué es un Chile#Maroon5 #partychilensisftfunaavina pic.twitter.com/g0wPcVjwtv — Î (vø) ���� (@iamsonedelcora) February 28, 2020

Supongo que el 90% de lo que cobraron se lo lleva este weon porque si no fuera por su presencia en el escenario el show sería una real mierda y que conste que me gusta caleta #Maroon5 pic.twitter.com/qAnNt75CKA — Nicolás Muñoz (@nicomnunez) February 28, 2020