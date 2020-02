Maroon 5: Estas son las canciones que la banda ELIMINÓ de su repertorio para Viña 2020

Maroon 5 es de las bandas que fija un repertorio para sus giras y se mantiene inamovible hasta la última fecha. Para cumplir con los tiempos televisivos, los californianos debieron acortar su setlist para el Festival de Viña del Mar 2020, de tal manera que dejaron múltiples canciones fuera del show.

El repertorio que traen en su actual gira latinoamericana está compuesto por 22 temas, en la Quinta Vergara sólo ofrecerán 15. Por lo tanto, siete canciones de la banda se quedaron fuera de lo que escuchó el público tanto en vivo como en la transmisión televisiva.

¿Qué temas quedaron fuera? Entre "Wait" y "Moves Like Jagger", que si sonaron en el certamen, iba en primera instancia "Won't Go Home Without You" y "Maps".

Luego, revisando más abajo en la lista, entre "Lucky Strike" y "Sunday Morning", los músicos se habían planteado tocar "Tangled" y "Harder to Breathe", pero también quedaron fuera.

También se eliminaron otras como "Cold", "Animals" y "Daylight", hacia el final del repertorio.

SETLIST COMPLETO

El setlist completo de la gira actual de Maroon 5, que, de hecho debería escucharse, este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, luce más o menos así:

- It Was Always You

- This Love

- What Lovers Do

- Makes Me Wonder

- Payphone

- Wait

- Won't Go Home Without You

- Maps

- Moves Like Jagger

- Lucky Strike

- Tangled

- Harder to Breathe

- Sunday Morning

- Cold

- Don't Wanna Know

- One More Night

- Animals

- Daylight

- Sugar

Bis:

- Memories

- She Will Be Loved

- Girls Like You