Maroon 5: Así fue la retrasada llegada de Adam Levine a Viña 2020

En la transmisión televisiva tuvieron que concretar un largo relleno en pantalla, porque Maroon 5, la banda que abría la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2020, no estaba lista para salir al escenario.

¿Qué pasaba? Eran las 21:30 hora y el vocalista Adam Levine ni siquiera se encontraba en el recinto de la Quinta Vergara.

The Clinic capturó el momento en que, de manera veloz, la camioneta que traía a la voz de "She Will be Love" entró rápidamente, ante el evidente atraso, al subterráneo del escenario para su actuación.

Así se vivió el momento:

Así fue la llegada de Adam Levine a la Quinta Vergara #Viña2020 #Maroon5 pic.twitter.com/sg4kqdLyC9 — The Clinic (@thecliniccl) February 28, 2020