Mariah Carey hace dura confesión de su niñez: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium y cocaína”

Una dura confesión hizo la cantante estadounidense Mariah Carey sobre la difícil infancia que vivió por culpa de sus dos hermanos mayores, Allison, de 57 años, y Morgan, de 60, a los que describe como “violentos” y “dañados” y se refiere como ex-hermano y ex-hermana.

En conversación con Oprah Winfrey, para la nueva serie de Apple TV + "The Oprah Conversation", donde hablaron de su biografía “El significado de Mariah Carey” que saldrá el próximo 29 de septiembre a la venta, la artista reveló que “cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me dejó con quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta“.

“Ni siquiera nos conocemos realmente ... no crecimos juntos. Cuando llegué al mundo, ya habían sido dañados, en mi opinión. Pero yo no estaba allí. Caí en este mundo y literalmente me sentí como una extraña entre mi propia familia”, expresó.

Asimismo, indicó que el objetivo de haber relatado en su libro algunas experiencias traumáticas como esa responde al deseo de liberar a la niña asustada que todavía vivía en ella.

“Ofrezco este libro en gran parte para finalmente liberar a esa niña asustada dentro de mí. Es hora de darle una voz, de dejar que cuente su historia. Exactamente como ella lo experimentó", sostuvo.